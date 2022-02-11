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Haberler Galeri Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekrana dönen Damla Colbay, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle izleyici karşısına çıkan Damla Colbay, İçerde dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde hızla yükselen oyuncu güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 11.02.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 14:24
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Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Yalnız Kurt dizisiyle ekrana müthiş dönüş yapan Damla Colbay, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Colbay'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti.

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Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi...

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Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Bensu Soral

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Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Kaan Urgancıoğlu

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Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Kaan Urgancıoğlu