Yalnız Kurt’un Esra’sı Damla Colbay’ın değişimi olay oldu! Adeta bambaşka biri

Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekrana dönen Damla Colbay, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle izleyici karşısına çıkan Damla Colbay, İçerde dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde hızla yükselen oyuncu güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın inanılmaz değişimi...