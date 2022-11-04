23 Aralık 2022, Cuma
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış
Yalı Çapkını'nın Suna'sı herkesi şaşırttı! Dizi ekranın en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide canlandırdığı Suna karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beril Pozam özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yeni bölümde Mert Ramazan Demir'le olan görüntüleri olay olurken Pozam'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.
Giriş Tarihi: 04.11.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:58
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