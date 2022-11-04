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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Yalı Çapkını'nın Suna'sı herkesi şaşırttı! Dizi ekranın en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide canlandırdığı Suna karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beril Pozam özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yeni bölümde Mert Ramazan Demir'le olan görüntüleri olay olurken Pozam'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.

Giriş Tarihi: 04.11.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:58
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Beril Pozam, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Pozam'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.

İşte Beril Pozam'ın eski sevgilisi…

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

MERT RAMAZAN DEMİR - SERRA ARITÜRK

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

PINAR DENİZ - KAAN TURGUT

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

PINAR DENİZ - BERK CANKAT