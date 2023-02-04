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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Beril Pozam yıllar önceki haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pozam'ın eski fotoğraflarını görenler tanımakta güçlük çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun 'estetik' yaptırdığını iddia etti. İşte Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'ın eski hali...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:23
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Beril Pozam'ın eski hali şaşkına çevirdi.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle ekran macerasına başlayan, sonrasında Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandıran yıldız, Akrep ve Baba gibi dizilerde izleyiciyle buluştu.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyada olay yarattı.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsüne "Estetik yaptırmış", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

İşte Beril Pozam'ın eski ve son hali...