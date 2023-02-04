Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Beril Pozam yıllar önceki haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pozam'ın eski fotoğraflarını görenler tanımakta güçlük çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun 'estetik' yaptırdığını iddia etti. İşte Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'ın eski hali...