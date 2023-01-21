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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Beril Pozam özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 13:26
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Beril Pozam, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

Pozam'ın sevgilisi herkesi şaşırttı. Beril Pozam'ın aşkı eski rol arkadaşı çıktı.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

İşte Beril Pozam'ın sevgilisi...

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! İşte sevgilisi

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR