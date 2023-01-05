Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu son haliyle ise şaşkına çevirdi. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı. Bazı kullanıcılar "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?" gibi yorumlar yaptı.