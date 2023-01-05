05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu son haliyle ise şaşkına çevirdi. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı. Bazı kullanıcılar "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?" gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 12:31
  • 1
  • 158
Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Mine Tugay son haliyle şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 158
Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Bir süredir uzak olduğu ekranlara dönmesiyle sevenlerini heyecanlandıran Tugay sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • 3
  • 158
Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

  • 4
  • 158
Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

"MİNE TUGAY NEREDE?"

Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

  • 5
  • 158
Yalı Çapkını’nın kadrosuna katılan Mine Tugay’ın son hali hayal kırıklığı! Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı

Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.