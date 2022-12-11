11 Aralık 2022, Pazar
Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…
Çetin Tekindor'un bir de kardeşine bakın! Yalı Çapkını'nın astığım astık kestiğim kestik dedesi Halis Ağa'yı canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, alkış toplayan oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerle izleyiciyle buluşan Tekindor'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. 1988-1999 senelerinde usta oyuncu Zerrin Tekindor ile evli olan oyuncunun kardeşi bakın kim çıktı? Meğer o da ünlüymüş… İşte Çetin Tekindor'un kardeşi…
Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:44
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