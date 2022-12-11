Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Yalı Çapkını'nda yalıdaki herkesin hem saygı hem de korkuyla karşısında durduğu sert mizaçlı dede Halis Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor başarılı performansıyla beğeni topluyor. Her sahnesi çok konuşulan Çetin Tekindor'un özel hayatı merak edilmeye başlandı. Kendi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile 11 yıl evli kaldığı bilinen oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyan büyük şaşkınlık yaşadı.