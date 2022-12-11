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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Çetin Tekindor'un bir de kardeşine bakın! Yalı Çapkını'nın astığım astık kestiğim kestik dedesi Halis Ağa'yı canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, alkış toplayan oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerle izleyiciyle buluşan Tekindor'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. 1988-1999 senelerinde usta oyuncu Zerrin Tekindor ile evli olan oyuncunun kardeşi bakın kim çıktı? Meğer o da ünlüymüş… İşte Çetin Tekindor'un kardeşi…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:44
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Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Yalı Çapkını'nda yalıdaki herkesin hem saygı hem de korkuyla karşısında durduğu sert mizaçlı dede Halis Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor başarılı performansıyla beğeni topluyor. Her sahnesi çok konuşulan Çetin Tekindor'un özel hayatı merak edilmeye başlandı. Kendi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile 11 yıl evli kaldığı bilinen oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyan büyük şaşkınlık yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Dizideki Halis Ağa karakteriyle ilgi toplayan ünlü oyuncunun hayatını merak edenler harekete geçti.

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Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

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Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…

Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.