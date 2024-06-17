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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? sorusu magazin gündemindeki yerini koruyor. Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları hakkında bir iddia ortaya atıldı. Tüm bunların ardından Demir, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Dizide "Ferit" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun kardeşlerini görenler ise şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in erkek kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:20 Güncelleme: 22.06.2024 08:52
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in evlendiği yönünde bir iddia ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü çift hakkında çıkan haberler yalanlandı.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

Tüm bunların ardından Demir'in hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Hep birbirinin aynısı! Tam 5 kardeşler...

İşte Mert Ramazan Demir başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...