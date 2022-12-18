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Haberler Galeri Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler…

Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler…

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu geçen günlerde bir davette doyasıya eğlendi fakat gece kavgayla bitti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka Mert Ramazan Demir'e saldırdı. Araya giren rol arkadaşı Ersin Arıcı kavgayı büyümeden engelledi. Gecenin devamında Saraçoğlu'na sevgilisinden uyarı telefonu geldi. Ersin Arıcı o geceyi anlattı. İşte kavganın perde arkası ve tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:51
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Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

Yalı Çapkını yıldızlarının olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düştü. O gece büyük kavgayı önleyen Ersin Arıcı ilk kez konuştu! Mert Ramazan Demir'e saldıran Kubilay Aka durumu Mert Yazıcıoğlu'na bildirdi. Afra Saraçoğlu'na sevgilisinden uyarı gecikmedi! Dizinin yönetmeni de tepkisini gösterdi! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler… İşte tüm ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizide aralarındaki uyumla oldukça beğeni toplamıştı.

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Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

GECE OLAYLI BİTTİ

Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti.

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Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

KUBİLAY AKA VE MERT RAZAMAN DEMİR AFRA SARAÇOĞLU İÇİN KAVGA ETTİ

Söz konusu gecede Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kavga etti. Kavganın nedeniyle ilgili ise iki iddia ortaya atıldı.

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Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

"HERKES HAREKETLERİNE DİKKAT EDECEK"

İddiaya göre; başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in samimiyeti mekanda eğlenen Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Mert Ramazan Demir'i "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyardı.