Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu’na çirkin sözler…

GECE OLAYLI BİTTİ

Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti.