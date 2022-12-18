HaberlerGaleriYalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler…
Yalı Çapkını yıldızlarının kavgası! Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi, Ersin Arıcı ayırdı! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler…
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu geçen günlerde bir davette doyasıya eğlendi fakat gece kavgayla bitti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka Mert Ramazan Demir'e saldırdı. Araya giren rol arkadaşı Ersin Arıcı kavgayı büyümeden engelledi. Gecenin devamında Saraçoğlu'na sevgilisinden uyarı telefonu geldi. Ersin Arıcı o geceyi anlattı. İşte kavganın perde arkası ve tüm ayrıntılar…