Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir'in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla bu sezona damga vuran Demir, partneri Afra Saraçoğlu ile uyumuyla da gündeme oturdu. Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle gündeme oturdu. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!