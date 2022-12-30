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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir'in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla bu sezona damga vuran Demir, partneri Afra Saraçoğlu ile uyumuyla da gündeme oturdu. Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle gündeme oturdu. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:27
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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir gündeme oturdu. Afra Saraçoğlu ile uyumuyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Demir özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

Yakışıklı oyuncu son olarak kardeşiyle gündeme oturdu. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşi...

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in kardeşini gören bir daha baktı! O da genç kızların kalbini çaldı