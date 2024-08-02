Yalı Çapkını Ferit'in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir'in kardeşleri birbirinin kopyası....

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, oyuncularıyla gündemde. Dizide "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu bu sefer de gözlerden uzak yaşayan kardeşleriyle gündem oldu. Demir'in beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...