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Yalı Çapkını Ferit'in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir'in kardeşleri birbirinin kopyası....

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, oyuncularıyla gündemde. Dizide "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu bu sefer de gözlerden uzak yaşayan kardeşleriyle gündem oldu. Demir'in beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 09:32
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Yalı Çapkını Ferit’in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir’in kardeşleri birbirinin kopyası....

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da gündemde...Dizinin sezon finalinin ardından İspanya'ya tatile çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Yalı Çapkını Ferit’in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir’in kardeşleri birbirinin kopyası....

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir son olarak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakmış, bu hamle sonrası çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. İkiliden ayrılık açıklamaları ise henüz gelmemişti.

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Yalı Çapkını Ferit’in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir’in kardeşleri birbirinin kopyası....

Yakışıklı oyuncu bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Demir'in tam beş kardeşi olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

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Yalı Çapkını Ferit’in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir’in kardeşleri birbirinin kopyası....

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını Ferit’in gerçekte 5 kardeşi varmış! Mert Ramazan Demir’in kardeşleri birbirinin kopyası....

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...