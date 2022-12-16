Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu merak edilip araştırılmaya başlandı. Son günlerde milyonluk reklam anlaşması ve çocukluk paylaşımıyla gündem olan oyuncu bir yandan da özel hayatıyla da mercek altına alındı. Afra Saraçoğlu'nu sosyal medya kullanıcıları Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile sık sık yakıştırsa da oyuncunun meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yıllardır süren bir ilişkisi var. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu kimdir?