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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu merak edilip araştırılmaya başlandı. Son günlerde milyonluk reklam anlaşması ve çocukluk paylaşımıyla gündem olan oyuncu bir yandan da özel hayatıyla da mercek altına alındı. Afra Saraçoğlu'nu sosyal medya kullanıcıları Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile sık sık yakıştırsa da oyuncunun meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yıllardır süren bir ilişkisi var. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu kimdir?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 12:10
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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu son zamanların dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile uyumları seyirciye yansırken Yalı Çapkını dizisine dair tüm detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 doğumlu Afra Saraçoğlu, Balıkesir Edremit'lidir. Lisans mezunu Saraçoğlu, modellikle başladığı kariyerinde pek çok projeyle seyirciyle buluşup oldukça beğeni toplayan genç oyuncular arasında yer alıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Bekar olan Saraçoğlu, 2018 yılından bu yana kendi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Genç oyuncu 1.70 boyunda 48 kilo ve yay burcudur. Saraçoğlu'nun tuttuğu futbol takımı ise Fenerbahçe'dir.

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Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…

Günümüzde Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu son zamanların oldukça popüler isimleri arasında yer alıyor.