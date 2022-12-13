Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Mert Ramazan Demir'in kardeşi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı! Yakışıklılığıyla o da genç kızların kalbini çaldı! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle karavandan paylaşım yaptı. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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