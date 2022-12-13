13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Mert Ramazan Demir'in kardeşi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı! Yakışıklılığıyla o da genç kızların kalbini çaldı! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle karavandan paylaşım yaptı. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 12:19
  • 1
  • 113
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Mert Ramazan Demir'in kardeşine bir bakın! Son zamanların çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 113
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Son günlerde hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle çok konuşulan Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Cihangir'de görüntülenmişti. Genç oyuncu Yalı Çapkını itirafıyla dikkat çekmişti.

  • 3
  • 113
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.

  • 4
  • 113
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

Başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu son olarak setten kardeşiyle bir paylaşım yaptı. İki kardeşi yan yana gören kullanıcılar sosyal medyada yorum yağdırdı.

  • 5
  • 113
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! O da genç kızların kalbini çaldı

İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşi Enes...