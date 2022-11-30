Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

"BURAK İLE YAKIN ARKADAŞIZ"

Demir, "Şahmeran dizisinde birlikte rol aldığınız Burak Deniz ile aranız nasıl?" sorusuna da, "Burak ile çok yakın arkadaşız. Hatta 'Kal' dizisini birlikte izledik. Çok güzel bir iş çıkarmışlar" dedi.