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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'den sürpriz itiraf! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri 'Yalı Çapkını' son zamanların dikkat çeken dizilerin arasında yer alıyor. Dizide çapkınlığıyla ün salan ailenin küçük oğlu Ferit karakterini canlandıran genç oyuncu geçen akşam Cihangir'de objektiflere yakalandı ve diziyle ilgili sürpriz itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:03
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Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

Yalı Çapkını dizisi son zamanların fenomen yapımları arasına girdi. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'na dair her detay gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, sempatik halleriyle dikkat çekiyor. Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

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Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

SÜRPRİZ İTİRAF

Muhabirlerle sohbet eden Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" dedi.

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Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

"20 OCAK 2023'TE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK"

Özel platformda yayınlanan Şahmeran dizisi hakkında da konuşan Mert Ramazan Demir, "Şahmaran'ı yaklaşık 1.5 yıl önce çektik. Fragmanını izledikten sonra çok başarılı bir iş olduğunu tekrar anladım. 20 Ocak 2023'de görücüye çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar

"BURAK İLE YAKIN ARKADAŞIZ"

Demir, "Şahmeran dizisinde birlikte rol aldığınız Burak Deniz ile aranız nasıl?" sorusuna da, "Burak ile çok yakın arkadaşız. Hatta 'Kal' dizisini birlikte izledik. Çok güzel bir iş çıkarmışlar" dedi.