30 Kasım 2022, Çarşamba
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'den sürpriz itiraf! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri 'Yalı Çapkını' son zamanların dikkat çeken dizilerin arasında yer alıyor. Dizide çapkınlığıyla ün salan ailenin küçük oğlu Ferit karakterini canlandıran genç oyuncu geçen akşam Cihangir'de objektiflere yakalandı ve diziyle ilgili sürpriz itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:03
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