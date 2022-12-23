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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?
Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. 13. bölümde Seyran ve Ferit karakterinin hayatlarındaki çalkantılar ve Ferit'in gitme kararı akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Peki Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?