Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

Yalı Çapkını dizisi kısa sürede çok sevilerek yakından takip edilmeye başlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlanmadı. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizide 2. fragmanın hala neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Ayrıca 1. fragmanda Ferit karakterinin sadece giderken görülmesi ve sonraki sahnelerde olmaması diziden ayrıldı mı sorularını akıllara getirdi. Peki Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?