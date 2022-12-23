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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. 13. bölümde Seyran ve Ferit karakterinin hayatlarındaki çalkantılar ve Ferit'in gitme kararı akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Peki Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:43
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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

Yalı Çapkını dizisi kısa sürede çok sevilerek yakından takip edilmeye başlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlanmadı. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizide 2. fragmanın hala neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Ayrıca 1. fragmanda Ferit karakterinin sadece giderken görülmesi ve sonraki sahnelerde olmaması diziden ayrıldı mı sorularını akıllara getirdi. Peki Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM 2. FRAGMAN GELDİ Mİ?

Yalı Çapkını dizisinin henüz 14. bölüm 2. fragmanı yayına verilmedi. Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin 2. fragmanın gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haebrimizden takip edebilirsiniz.

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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

FERİT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümü kafalarda birçok soru işareti bıraktı. Yayınlanan 14. bölüm fragmanında sadece ilk sahnelerde Ferit'in görülmesi ve devamında ise Seyran'ın ikna çabalarının yetersiz kaldığının görülmesi akıllara Mert Ramazan Demir ayrıldı mı sorusunu getirdi.

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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

Ancak yayınlanan 14. bölüm fotoğraflarında Ferit'in hastanede Halis Ağa'yı ziyaret ettiği görüntüleri Mert Ramazan Demir'in hala dizinin kadrosunda bulunduğunu ve bir ayrılığın olmadığını gösterdi.

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Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur.