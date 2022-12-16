'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Sunduğu program ile bir döneme damgasını vuran Yalçın Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı. 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan ve 25 yıl boyunca ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ünlü gazeteci uzun süre sonra ilk kez görüldü. Şimdilerde sakin bir hayat süren Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.