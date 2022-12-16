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Haberler Galeri 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Sunduğu program ile bir döneme damgasını vuran Yalçın Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı. 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan ve 25 yıl boyunca ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ünlü gazeteci uzun süre sonra ilk kez görüldü. Şimdilerde sakin bir hayat süren Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:44
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’Yalçın Abi’ olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Yalçın Abi’ olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

GÖRENLER TANIYAMADI

Bir dönemin en popüler sunucularından olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

İşte Yalçın Çakır'ın son hali…

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’Yalçın Abi’ olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Ömür Gedik

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’Yalçın Abi’ olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Ömür Gedik

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’Yalçın Abi’ olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Tanınmaz halde

Uğur Pektaş