Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, hastalanıp bakıma muhtaç olunca terk ettiğini ve giderken de ortak hesaplarından yüklüce para aldığını yazmıştım. Sicimoğlu güya beni yalanlamak için bir açıklama yapmış. Açıklamasında, "Bu acımasız ve mesnetsiz iftiralar silsilesi Zeynep Hanım'ın manevi şahsına yapılabilecek en büyük hakarettir. Kızımız Ayşe, benim de maddi ve manevi tam desteğimle annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır" demiş. Çok ilginç; güya beni yalanlamak için açıklama yapmış ama yazdığım iddialara cevap verememiş, "Senin yazdıkların yalan, doğrusu bu" diyememiş...