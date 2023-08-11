11 Ağustos 2023, Cuma
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti
40 yıl önce Zeynep Akar'la evlenen Ayhan Sicimoğlu, eşi hastalanıp bakıma muhtaç olunca evi terk etmiş, 2 yıl boyunca hiç arayıp sormamıştı. Evi terk etmesinin ardından ortak hesaplarından da yüklüce para alan ünlü isim, bu paralarla aldığı yelkenlisiyle keyif çatmıştı. Hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Sicimoğlu, önceki gün paylaştığı yazıda eşine Amerika'da tedavi gördüğü hastanede destek olduğunu anlattı. Ancak merak edilen hiçbir soruyu yanıtlayamadı.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:10
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