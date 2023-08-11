11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

40 yıl önce Zeynep Akar'la evlenen Ayhan Sicimoğlu, eşi hastalanıp bakıma muhtaç olunca evi terk etmiş, 2 yıl boyunca hiç arayıp sormamıştı. Evi terk etmesinin ardından ortak hesaplarından da yüklüce para alan ünlü isim, bu paralarla aldığı yelkenlisiyle keyif çatmıştı. Hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Sicimoğlu, önceki gün paylaştığı yazıda eşine Amerika'da tedavi gördüğü hastanede destek olduğunu anlattı. Ancak merak edilen hiçbir soruyu yanıtlayamadı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:10
  • 1
  • 9
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı hastalanmasının ardından terk eden Ayhan Sicimoğlu, ortak hesaptaki paraları da almıştı. "Amerika'da tedavi olurken yanındaydım" demekle yetinen Sicimoğlu, soruların hiçbirine cevap veremedi. Sabah yazarı Bülent Cankurt konuyu bir kez daha köşesine taşıdı. İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

HAFTALARCA ABD'DE HASTANEDE KALDIK

Ayhan Sicimoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Amerika'da hastanede kalacak refakatçiye izin verilmediği halde ısrarlarım üzerine bana özel izin çıkartmak zorunda kaldılar. Zeynep Hanım'la haftalarca Amerika'da 8 metrekare bir hastane odasında baş başaydık. Yine haftalarca süren kemoterapi ve ışın tedavisi yolculuğuna başlamıştık... Şimdi kızımız Ayşe benim de maddi ve manevi tam desteğim ile annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır."

  • 3
  • 9
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, hastalanıp bakıma muhtaç olunca terk ettiğini ve giderken de ortak hesaplarından yüklüce para aldığını yazmıştım. Sicimoğlu güya beni yalanlamak için bir açıklama yapmış. Açıklamasında, "Bu acımasız ve mesnetsiz iftiralar silsilesi Zeynep Hanım'ın manevi şahsına yapılabilecek en büyük hakarettir. Kızımız Ayşe, benim de maddi ve manevi tam desteğimle annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır" demiş. Çok ilginç; güya beni yalanlamak için açıklama yapmış ama yazdığım iddialara cevap verememiş, "Senin yazdıkların yalan, doğrusu bu" diyememiş...

  • 4
  • 9
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

O ZAMAN AYHAN BEY, BEN SORAYIM, SİZ CEVAP VERİN:

Zeynep Akar ile evliliğiniz boyunca, onun ailesine ait yalıda yaşamadınız mı? Akar Ailesi'ne ait Bodrum'daki villada tatiller yapmadınız mı, Fransa Nice'deki evlerinde sefa sürmediniz mi?

Eşiniz Zeynep Hanım'ı, dört yıl önce beyin ameliyatı olup bakıma muhtaç olmasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra "Artık yeter, bundan sonra ailen baksın" deyip terk ettiniz mi, etmediniz mi?

  • 5
  • 9
Yalansa doğrusu ne? Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini beyin tümörü olduktan sonra terk etmişti

Eşinizi terk ettikten sonra, yani iki yıldır hiç ziyaret ettiniz mi, etmediniz mi?

Zeynep Akar'ın İsviçre'de bir bankada bulunan kızıyla ortak hesabından "İhtiyaç var" deyip para çektirip aldınız mı, almadınız mı?