Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Yalancı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan güzel oyuncu, ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla şoke etti. Katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden ve "Basket topu gibi gezdim" diyen Terzioğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Yalancı'nın güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...