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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Yalancı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan güzel oyuncu, ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla şoke etti. Katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden ve "Basket topu gibi gezdim" diyen Terzioğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Yalancı'nın güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:32
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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Yalancı dizisinin güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti.

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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden Terzioğlu'nun "Bir ay basket topu gibi gezdim" itirafı çok konuşulmuştu.

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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi…

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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Didem Soydan

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Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! ‘Basketbol topu gibi…’

Şeyma Subaşı