02 Eylül 2022, Cuma
Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme oturdu. Pınar Altuğ'un doğum gününde aşka gelen Yağmur Atacan, eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:41
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