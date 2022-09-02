Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

"BİR YAŞ DAHA GENÇLEŞTİ BUGÜN.. PINAR'IM"

"Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever ☺️ Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapıcaz😎 Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım "