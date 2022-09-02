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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme oturdu. Pınar Altuğ'un doğum gününde aşka gelen Yağmur Atacan, eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:41
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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden ilişkilerini sürdüren ve bu mutlu evliliklerinden bir de Su adında kızları olan çift, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

Sosyal medyayı sık kullanan Pınar Altuğ'a artık Instagram'a katılan eşi Yağmur Atacan da eşlik ediyor.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

Yağmur Atacan yaptığı yeni paylaşımla eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan bir de şu notu düştü:

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’un doğum gününde aşka geldi! Bu sözlerle kutladı

"BİR YAŞ DAHA GENÇLEŞTİ BUGÜN.. PINAR'IM"

"Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever ☺️ Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapıcaz😎 Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım "