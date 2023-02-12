Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Türkiye deprem bölgesi için tek yürek olurken yardımları depremzedelere ulaştırmak için bölgeye giden isimlerden biri de Yağmur Atacan oldu. Atacan ve 15 arkadaşı arazi araçlarıyla Hatay'a giderek ulaşılamayan köylerdeki vatandaşlara ihtiyaçlarını ulaştırdı. Görevini tamamlayarak evine dönen Atacan geçirdiği 4 günü yazdığı not ile anlattı.