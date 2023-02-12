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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Türkiye deprem bölgesi için tek yürek olurken yardımları depremzedelere ulaştırmak için bölgeye giden isimlerden biri de Yağmur Atacan oldu. Atacan ve 15 arkadaşı arazi araçlarıyla Hatay'a giderek ulaşılamayan köylerdeki vatandaşlara ihtiyaçlarını ulaştırdı. Görevini tamamlayarak evine dönen Atacan geçirdiği 4 günü yazdığı not ile anlattı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 15:45
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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek oldu İş, spor ve sanat dünyası depremzedeler için seferber olurken Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.

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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.

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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere 4 gün boyunca yardım taşıdı.

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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'ın ulaşılamayan köylerini dolaşan eski oyuncu 7'nci günde evine döndü.

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Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Deprem bölgesinde geçirdiği 4 günü paylaştığı karelere düştüğü duygusal not ile anlattı.