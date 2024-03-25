Yaban Çiçekleri'nin Kılıç'ı Akın Akınözü'nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

ATV'nin iddialı dizisi Yaban Çiçekleri'nde Kılıç karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu görenler adeta şaştı kaldı. Meğer oğlu gibi o da oyuncuymuş! İşte, Akın Akınözü'nün oyuncu annesi...