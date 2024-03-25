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Haberler Galeri Yaban Çiçekleri'nin Kılıç'ı Akın Akınözü'nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

Yaban Çiçekleri'nin Kılıç'ı Akın Akınözü'nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

ATV'nin iddialı dizisi Yaban Çiçekleri'nde Kılıç karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü, kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu görenler adeta şaştı kaldı. Meğer oğlu gibi o da oyuncuymuş! İşte, Akın Akınözü'nün oyuncu annesi...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:04
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Yaban Çiçekleri’nin Kılıç’ı Akın Akınözü’nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nde Kılıç Tütüncü karakterini canlandıran başarılı oyuncu Akın Akınözü, "Hercai" dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Yaban Çiçekleri’nin Kılıç’ı Akın Akınözü’nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

Birçok başarılı yapımda rol alan ve yakışıklılığı ile de dikkat çeken Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Yaban Çiçekleri’nin Kılıç’ı Akın Akınözü’nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

Kaderimin Oyunu, Payitaht Abdülhamid, Aslan Ailem, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Akın Akınözü lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için ABD'ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi'nde Uygulamalı Matematik okudu. Yükseköğrenimi sırasında aldığı bazı dersler sonucu sanatla ilgilenmeye başladı ve oyuncu olmaya karar verdi.

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Yaban Çiçekleri’nin Kılıç’ı Akın Akınözü’nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

32 yaşındaki oyuncunun annesi Özlem Akınözü'dür. Annesi, kariyerinde birçok dizide ve filmde rol almış bir oyuncudur.

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Yaban Çiçekleri’nin Kılıç’ı Akın Akınözü’nün annesi de tanıdık çıktı! Duyan şaşırıyor meğer o dizide...

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında "Sensiz Olmuyor" (Sema), "Sahte Prenses" (Sabahat), "Dicle" (Revnak), "Tek Türkiye" (Zelal), "Karagül", "Zeytin Tepesi", "Payitaht Abdülhamit" ve "Deliha" gibi yapımlar bulunmaktadır.