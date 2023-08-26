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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle üne kavuşan Wilma Elles, 3. kez anne olmak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün saymaya başladı. 8,5 aylık hamile olan ünlü isim, karnı burnunda son halini sosyal medyada yayınladı. İşte Wilma Elles'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 13:12
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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

Kısa bir süre önce üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran ünlü isim, anne olmak için gün saymaya başladı.

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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

8.5 aylık hamile olan Elles karnı burnunda son halini de sosyal medyada yayınladı.

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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

İkizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek geleceğini söyleyen oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

İşte Wilma Elles'in o paylaşımı...