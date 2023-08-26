Wilma Elles gün saymaya başladı! Karnı burnunda poza beğeni yağdı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle üne kavuşan Wilma Elles, 3. kez anne olmak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün saymaya başladı. 8,5 aylık hamile olan ünlü isim, karnı burnunda son halini sosyal medyada yayınladı. İşte Wilma Elles'in o paylaşımı...