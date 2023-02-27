"Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverlerin ilgiyle takip ettiği Wednesday dizisine ilişkin yapım şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Konu hakkında detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?