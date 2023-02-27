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Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arsaında yer alıyor. Dijital yayın platformunda zirvede yer alan dizi ilk çıktığı andan itibaren büyük bir ilgiyle takip edildi. Hal böyle olunca hayranları yeni sezon tarihi için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?