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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

Vuslat dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle gönüllere taht kuran Devrim Özkan, başarılı performansıyla kendisine hayran bıraktı. Vuslat dizisi 44. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken Devrim Özkan da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 18:11
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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

Vuslat dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle başarılı bir performans gösteren Devrim Özkan, dizini en çok merak edilen oyuncusu oldu. Devrim Özkan'ın hayatını mercek altına alan izleyiciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Devrim Özkan'ın yaşı…

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974