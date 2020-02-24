Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkında şaşırtan gerçek

Vuslat dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle gönüllere taht kuran Devrim Özkan, başarılı performansıyla kendisine hayran bıraktı. Vuslat dizisi 44. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken Devrim Özkan da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...