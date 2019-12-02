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Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Vuslat dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Genç çiftin özel hayatını mercek altına alan sevenleri Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yaşlarını merak etti. İnternet dünyasında sevilen çifti araştıran hayranları, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkını öğrendiklerinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:23
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Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Vuslat dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Genç çiftin özel hayatını mercek altına alan sevenleri Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yaşlarını merak etti. İnternet dünyasında sevilen çifti araştıran hayranları,

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  • 69
Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkını öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ve ünlülerin yaşları...

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Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

KADİR DOĞULU

19 Nisan 1982

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Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

NESLİHAN ATAGÜL

20 Ağustos 1992

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Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988