Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Vuslat dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Genç çiftin özel hayatını mercek altına alan sevenleri Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün yaşlarını merak etti. İnternet dünyasında sevilen çifti araştıran hayranları, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki yaş farkını öğrendiklerinde şaşkına döndü.