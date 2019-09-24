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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı

Kadir Doğulu, uzun bir aradan sonra Vuslat dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla izleyicinin gönlünü kazandı. 2016 yılında başarılı oyuncu Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Vuslat dizisi oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 01:33
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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı

Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Kadir Doğulu'nun eşi Nelihan Atagül'ü tanımayan yok. Peki ya Kadir Doğulu'nun kardeşleri... İşte Vuslat dizisi oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşleri...

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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni de yine kendisi gibi oyuncu Miray Daner.

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Vuslat dizisinin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı