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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğu sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fethetti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül'le dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu'nun yaşı. .

Giriş Tarihi: 27.01.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 14:44
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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fethetti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül'le dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu.

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

İşte Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül o gerçekle olay oldu

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971