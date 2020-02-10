Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in kızı Yade, 6 yaşına girdi. Yardıma muhtaç çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Zeynep Demirel, kızının doğum gününde de yardımseverliğini konuşturdu. Yade'ye hediye almadıklarını belirten Zeynep Hanım, misafirlerinden 'Çocuklar Üşümesin Diye Derneği'ne bağış yapmalarını istedi.