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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in kızı Yade, 6 yaşına girdi. Yardıma muhtaç çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Zeynep Demirel, kızının doğum gününde de yardımseverliğini konuşturdu. Yade'ye hediye almadıklarını belirten Zeynep Hanım, misafirlerinden 'Çocuklar Üşümesin Diye Derneği'ne bağış yapmalarını istedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:01
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Volkan Demirel- Zeynep Demirel'in kızları Yade 6 yaşına girdi. Ünlü çift, doğum günü düzenledi. Tescilli güzelin minik konuklardan tek isteği ise hediyelerini yoksul çocuklara vermeleri oldu.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yine alkışlık bir harekete imza attı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Mutlu çiftin kızları Yade, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo'da 6. yaş gününü kutladı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel'in maç nedeniyle doğum gününe katılamadığını belirten Zeynep Hanım, "Volkan dün akşam kamptan elinde pasta ile geldi ve Yade'nin doğum gününü ailece hep birlikte kutladık" dedi.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!

Küçük Yade pastasını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi.