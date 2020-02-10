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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlık hareket!
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in kızı Yade, 6 yaşına girdi. Yardıma muhtaç çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Zeynep Demirel, kızının doğum gününde de yardımseverliğini konuşturdu. Yade'ye hediye almadıklarını belirten Zeynep Hanım, misafirlerinden 'Çocuklar Üşümesin Diye Derneği'ne bağış yapmalarını istedi.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:01
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