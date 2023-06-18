Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanırken dizinin Zeliş'i Buse Meral gündeme oturdu. Bir Karadeniz kızını canlandıran genç oyuncu Buse Meral hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Meral'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...