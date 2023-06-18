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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanırken dizinin Zeliş'i Buse Meral gündeme oturdu. Bir Karadeniz kızını canlandıran genç oyuncu Buse Meral hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Meral'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 16:38
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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Vermem Seni Ellere'nin güzel oyuncusu Buse Meral, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Dizide Karadeniz kızı Zeliş'i canlandıran güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı.

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN