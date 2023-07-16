Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümleriyle ekrana damgasını vurdu. Dizide Zeliş karakterine hayat veren Meral, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başlanan güzel oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...