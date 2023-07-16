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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümleriyle ekrana damgasını vurdu. Dizide Zeliş karakterine hayat veren Meral, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başlanan güzel oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 18:01
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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Vermem Seni Ellere'nin Zeliş'i Buse Meral, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Meral, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisini gören şaştı kaldı.

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

ÇAĞLA ŞIKEL VE SEVGİLİSİ NAİL GÖNENLİ

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Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

DERYA ULUĞ VE SEVGİLİSİ ASİL GÖK