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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

Pazar akşamlarının yeni fenomeni Vermem Seni Ellere'nin başrol oyuncuları Buse Meral ve Emre Bey, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Emre Bey Buse Meral'in ukelele çalıp şarkı söylediği anları paylaşırken güzel oyuncunun sesi hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 13:36
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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

Bu hafta ekrana gelecek dördüncü bölüm ise duygusal sahneleriyle şimdiden adından söz ettiriyor.

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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

Deniz Seki'nin Aşk isimli şarkısına yer verilen yeni tanıtımda Buse Meral ve Emre Bey'in uyumu ise göz dolduruyor.

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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti.

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Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral söyledi Emre Bey paylaştı! Sesi hayran bıraktı

Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.