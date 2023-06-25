Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken, dizinin oyuncuları da yakın takibe alındı. Canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren İlayda Ildır, oyunculuğu kadar güzelliği de kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun doğan halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi! İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı İlayda Ildır'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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