25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken, dizinin oyuncuları da yakın takibe alındı. Canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren İlayda Ildır, oyunculuğu kadar güzelliği de kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun doğan halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi! İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı İlayda Ildır'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 17:13
  • 1
  • 72
Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Hande karakteriyle izleyici karşısına çıkan İlayda Ildır, dizinin dikkat çeken isimlerinden oldu. Yakın takibe alınan güzel oyuncu makyajsız haliyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 72
Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Doğal halini görenler bir kez daha güzelliğine hayran kaldı.

  • 3
  • 72
Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

İşte İlayda Ildır'ın doğal güzelliği...

  • 4
  • 72
Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Pınar Deniz

  • 5
  • 72
Vermem Seni Ellere’nin Hande’si İlayda Ildır makyajsız haliyle olay oldu! Bir de doğal halini görün

Pınar Deniz