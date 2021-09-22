Ve beklenen açıklama: Aşk 101 final mi yapacak? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk sezonuyla izleyicinin gönlünü fetheden Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin yeni sezonu bomba gibi geliyor. Ekibin üzerine oynayan Necdet'in suyu kaynıyor. Öğrenciler okul müdürü Necdet Karakış'ı bitirmek için yeni adım atıyorlar. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Aşk 101 final mi yapacak? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...