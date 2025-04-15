15 Nisan 2025, Salı
"Uzay" krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...
2021 yılında dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsılan ve oğlu Uzay'ı reddeden Hacı Sabancı, DNA raporuna itiraz etmişti. Bu olay, ailede kriz çıkarırken, Nazlı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı iddia edildi. Gündemde yankı uyandıran olay sonrası iddialara fotoğraflı yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:02