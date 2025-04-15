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"Uzay" krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

2021 yılında dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsılan ve oğlu Uzay'ı reddeden Hacı Sabancı, DNA raporuna itiraz etmişti. Bu olay, ailede kriz çıkarırken, Nazlı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı iddia edildi. Gündemde yankı uyandıran olay sonrası iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:02
Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

2021 yılında Nazlı Sabancı ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasıyla sarsılmıştı.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

Sabancı'nın evlilik arifesinde F. D. adlı kadınla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden çocuğu olduğu ortaya çıktı. F.D. bu kapsamda, mahkeme yoluyla 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu ispatladı.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

ADLİ TIP, ÇOCUĞUN BABASI 'HACI SABANCI' DEDİ

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testi sonuçları sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

Sabancı, 4 yaşındaki Uzay'ın adını bile duymaktan kaçarken, babaanne Arzu Sabancı, torununa kayıtsız kalmadı.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

DNA TESTİNE İTİRAZ

Tüm bunların ardından sessizliğini bozan Sabancı, Adli Tıp'ın DNA testinin yüzde 99.9'luk babalık kararına itiraz etti. "Bu oran sonuç için yeterli değil" dedi.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

NAZLI OLAY ÇIKARDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ünlü iş insanı, Uzay'la ilgili DNA testine reddederken, evinin yakınlarındaki bir kuaföre giden Nazlı Sabancı, agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Personele bağırıp çağıran Sabancı'nın yanında bulunan yakın arkadaşı, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetti.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

Nazlı Sabancı'nın yanındaki arkadaşı, personele "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz." dedi.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

BOŞANMA İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

İddia gündeme bomba gibi düşerken çift, İskoçya gezisinden fotoğraf paylaşarak iddialara cevap verdi.

Uzay krizi büyüyor: Hacı Sabancı sessizliğini bozdu! Boşanma iddiası...

Paylaşım ise Hacı Sabancı'nın Instagram hesabından yapıldı.