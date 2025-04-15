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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı "İlyas Çakırbeyli" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Uzak Şehir'de "Cihan Albora" karakterini canlandıran başarılı oyuncu eşiyle gündem oldu. Sinem Ünsal ile kamera karşısına geçen Akbaba'nın esmer güzeli eşi yapımcı çıktı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:11
Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Yıllar önce atv ekranlarına damga vuran "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Akbaba'nın son durağı Uzak Şehir oldu.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Aşiret dizisi özlemini gideren dizide "Cihan Albora" karakterini canlandıran Ozan Akbaba, performansıyla adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

EŞİ YAPIMCI ÇIKTI

Rol arkadaşı Sinem Ünsal ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Akbaba'nın özel hayatı da merak edildi.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Ünlü oyuncunun eşi güzelliğiyle büyülerken, mesleğini öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbaba'nın eşi yapımcı çıktı!

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle dünyaevine girdi.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

BABASININ İSMİNİ TAŞIYOR!

Çiftin, 2018 yılında Ozan Ali adını verdikleri bir oğlu oldu.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

İşte Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

İşte Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

İşte Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu