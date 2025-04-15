Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın eşi mesleğiyle şaşırttı! Meğer aynı sektördelermiş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı "İlyas Çakırbeyli" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Uzak Şehir'de "Cihan Albora" karakterini canlandıran başarılı oyuncu eşiyle gündem oldu. Sinem Ünsal ile kamera karşısına geçen Akbaba'nın esmer güzeli eşi yapımcı çıktı.