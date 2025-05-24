24 Mayıs 2025, Cumartesi
Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!
Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinin "Alya Albora"sı Sinem Ünsal, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne giden ve oradan peş peşe fotoğraflar paylaşan Ünsal, sosyal medya hesabından sevgilisine olan özlemini dile getirdi. Sinem Ünsal'in meslektaşıyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:01