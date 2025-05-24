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Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinin "Alya Albora"sı Sinem Ünsal, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne giden ve oradan peş peşe fotoğraflar paylaşan Ünsal, sosyal medya hesabından sevgilisine olan özlemini dile getirdi. Sinem Ünsal'in meslektaşıyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:01
Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Mucize Doktor, Gizli Saklı, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Çoban Yıldızı, Elbet Bir Gün gibi dizilerle hatırlanan güzel oyuncu Sinem Ünsal, son dönemde başrolünde olduğu "Uzak Şehir" dizisiyle adından bahsettiriyor.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Ferit Kaya, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizide doktor "Alya Albora" karakterini canlandıran Ünsal, kariyerindeki başarısı kadar, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

CANNES KOMBİNİ OLAY OLDU!

Güzel oyuncu, bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılmış ve kıyafetiyle oldukça eleştirilmişti. İlk eleştiri ise ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan gelmişti. Akalın, "Bu kadar güzel bir kıza bu saçı ve bu korkunç dekolteyi kim giydirdi acaba?" yorumunda bulunmuştu.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Cannes Film Festivali'nde katıldığı etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Ünsal, şimdi de Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Ünsal, geçtiğimiz günlerde 41 yaşına giren sevgilisi Berk Cankat'a aşkını bir kez daha haykırdı!

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

"SEVGİLİM SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Sevgilisiyle birlikte yer aldıkları kareyi paylaşan Ünsal, "Sevgilim seni çok özledim" mesajıyla aşkını ilan etti. Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin gönderisini kendi sosyal medya hesabından kalp ve nazar boncuğu emojisiyle alıntılayarak yayınladı.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

3 YILDIR BİRLİKTELER

Ünlü çiftin sevgili olduklarını ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Sinem Ünsal ile meslektaşı Berk Cankat 2023'te el ele görüntülendikten sonra aşklarını itiraf etmişti.

Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

BERK CANKAT KİMDİR?

Özellikle "Güzel Köylü" dizisinde "Cemal" karakteriyle hafızalara kazınan Berk Cankat, aslen Çerkes kökenli. 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cankat'ın çocukluğu, mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde geçti. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı.

Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ayışığında Şamata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

İlk televizyon dizisi tecrübesini ise, 2013-2014 yılları arasınd Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.