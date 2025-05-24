Uzak Şehir’in başrolü Sinem Ünsal oyuncu sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

BERK CANKAT KİMDİR?

Özellikle "Güzel Köylü" dizisinde "Cemal" karakteriyle hafızalara kazınan Berk Cankat, aslen Çerkes kökenli. 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cankat'ın çocukluğu, mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde geçti. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı.

Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ayışığında Şamata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

İlk televizyon dizisi tecrübesini ise, 2013-2014 yılları arasınd Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.