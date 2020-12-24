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Haberler Galeri Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatını magazin gündeminden uzak yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. "Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun kimdir gerçekte? Leyla Lydia Tuğutlu nerede doğmuştur? Leyla Tuğutlu ne mezunu? Leyla Lydia Tuğutlu boyu ne kadar?" sorularının yanı sıra Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında sorusu da merak ediliyor. İşte ünlü oyuncunun merak edilen yaşı...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 09:53
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Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında dersiniz? İşte ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

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Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

SONGÜL KARLI

15 Eylül 1973

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Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

BENGÜ

2 Nisan 1979