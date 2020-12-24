Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u herkesi şaşırttı! İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkındaki o gerçek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatını magazin gündeminden uzak yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. "Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun kimdir gerçekte? Leyla Lydia Tuğutlu nerede doğmuştur? Leyla Tuğutlu ne mezunu? Leyla Lydia Tuğutlu boyu ne kadar?" sorularının yanı sıra Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında sorusu da merak ediliyor. İşte ünlü oyuncunun merak edilen yaşı...