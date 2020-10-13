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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

Yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Ahmed Sencer'e hayat veren Ekin Koç, diziseverlerin dikkatini çekti. Genç oyuncu Ekin Koç'un Ahmed Sencer rolüyle gösterdiği performans beğeni toplarken, özel hayatı dikkat çekti. İzleyici hem Ekin Koç'u hem de Sultan Ahmed Sencer'in tarihteki yerini araştırdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 01:26
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin genç oyuncusu Ekin Koç, Ahmed Sencer performansıla izleyicinin dikkatini çekti. Türk tarihinin önemli isimlerinden Sultan Melikşah'ın oğlu olan Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç'un özel hayatı merak konusu oldu. Ekin Koç ile birlikte izleyici Sultan Ahmed Sencer'in de tarihteki önemini merak etti.

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

SULTAN AHMED SENCER KİMDİR?

Sultan Melikşah'ın ölmesi üzerine Suriye, Kirman ve Anadolu Selçuklularının bağımsızlıklarını ilan etmesiyle yalnız kalan Büyük Selçuklu Devleti, Horasan bölgesinin valisi Sencer'in kendisini Büyük Selçuklu Devletinin Sultanı ilan etmesi ve yerine geçtiği yeğeni Mahmut'u Irak sahasının Sultanı ilan etmesiyle ortaya çıktı.

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

Sencer, yeğeni Mahmut'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti ve yeğeni Mahmut'u himayesi altına alarak Irak Selçuklularının sultanı ilan etti. Sultan Sencer, Horasan valisi iken Karahanlıları, Gaznelileri ve Gurluları kendisine bağlamıştı. Başarılı idaresi döneminde Maveraünnehir bölgesini uzun süre idare etmekteydi. Ancak bu başarılar bölgelere ayrılan ve bağımsız hareket eden Selçuklu Devletlerini bir araya getirmeye yetmedi. 1141 yılında Karahıtaylılar'ın Selçuklu sınırlarına kadar ulaşmasıyla Karahıtaylılar ile giriştiği mücadelede mağlup olunca itibarını kaybetti ve Maveraünnehir Karahıtaylıların eline geçti.

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

Sultan Sencer'in Karahıtaylılar'a mağlup olmasıyla otorite boşluğunun tekrar ortaya çıktığı Büyük Selçuklu Devletinde yüksek vergiler sebebiyle isyan eden Oğuzlar vergi vermeyi reddedip daha geniş hakimiyet alanı talep edince Büyük Selçuklu Devletinin hakimiyetine son darbe vurulmuş oldu. Ayaklanan Oğuzlar, soydaşları olan Sultan Sencer'i esir alıp Horasan bölgesini zapt ettiler (1153). Oğuzlara esir düşen Sultan Sencer, bir süre sonra serbest bırakılsa da kısa süre sonra vefat etti ve Büyük Selçuklu Devleti tam anlamıyla yıkılmış oldu.

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği

EKİN KOÇ KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer'e hayat verecek olan Ekin koç, 21 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam eden Ekin Koç, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon ekranlarında ilk kez 2013 senesinde "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide karşımıza çıkmıştır.