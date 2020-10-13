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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç bakın kim çıktı? İşte Ahmed Sencer'in tarihteki gerçeği
Yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Ahmed Sencer'e hayat veren Ekin Koç, diziseverlerin dikkatini çekti. Genç oyuncu Ekin Koç'un Ahmed Sencer rolüyle gösterdiği performans beğeni toplarken, özel hayatı dikkat çekti. İzleyici hem Ekin Koç'u hem de Sultan Ahmed Sencer'in tarihteki yerini araştırdı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 01:26
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