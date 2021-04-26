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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle adından söz ettiren Sevda Erginci, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Dizide güzelliği dillere destan olan, herkes tarafından merak edilen Turna Hatun karakterine hayat veren Erginci'nin sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin sevgilisi...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:40
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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle adından söz ettiren Sevda Erginci, sevgilisiyle şaşırttı. İşte Sevda Erginci ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BERK ATAN

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BERK ATAN VE SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BERK ATAN VE SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BURAK DENİZ