Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle adından söz ettiren Sevda Erginci, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Dizide güzelliği dillere destan olan, herkes tarafından merak edilen Turna Hatun karakterine hayat veren Erginci'nin sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin sevgilisi...