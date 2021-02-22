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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Sevda Erginci, adından söz ettirdi. Dizide güzelliği dillere destan olan, herkes tarafından merak edilen Turna Hatun karakterine hayat veren Erginci'nin eski hali görenleri şoke etti. Estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Sevda Erginci'nin değişimi şoke etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 16:35
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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle adından söz ettiren Sevda Erginci, eski haliyle şaşırttı. Estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Sevda Erginci'nin değişimi şoke etti. İşte Sevda Erginci ve birçok ünlü ismin şaşırtan değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

İrem Derici

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

İrem Derici

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

İrem Derici

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Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Petek Dinçöz