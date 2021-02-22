Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Sevda Erginci, adından söz ettirdi. Dizide güzelliği dillere destan olan, herkes tarafından merak edilen Turna Hatun karakterine hayat veren Erginci'nin eski hali görenleri şoke etti. Estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Sevda Erginci'nin değişimi şoke etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin şaşırtan değişimi...