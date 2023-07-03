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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse'nin eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kiminle evliymiş

Üvey Anne dizisinde canlandırdığı Serap karakteriyle ekrana bomba gibi dönen Hazal Filiz Küçükköse izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan, kariyeriyle ön planda olan güzel oyuncunun bir zamanlar evli olduğunu gören şaştı kaldı. Üvey Anne'nin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'nin eski eşi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:42
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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse herkesi şaşırttı! Eski eşi bakın kim çıktı

Üvey Anne dizisinin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncunun özel hayatına dair tüm detaylar merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse herkesi şaşırttı! Eski eşi bakın kim çıktı

Kariyeriyle ön planda olan güzel oyuncunun bir zamanlar evli olduğunu gören şaştı kaldı.

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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse herkesi şaşırttı! Eski eşi bakın kim çıktı

İşte Hazal Filiz Küçükköse başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse herkesi şaşırttı! Eski eşi bakın kim çıktı

MERT YAZICIOĞLU

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Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse herkesi şaşırttı! Eski eşi bakın kim çıktı

MERT YAZICIOĞLU - HİLAL ALTINBİLEK