Üvey Anne’nin Serap’ı Hazal Filiz Küçükköse'nin eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kiminle evliymiş

Üvey Anne dizisinde canlandırdığı Serap karakteriyle ekrana bomba gibi dönen Hazal Filiz Küçükköse izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan, kariyeriyle ön planda olan güzel oyuncunun bir zamanlar evli olduğunu gören şaştı kaldı. Üvey Anne'nin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'nin eski eşi bakın kim çıktı...