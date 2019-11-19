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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismin cenazesi düzenlenecek ilk tören için Kenter tiyatrosuna getirildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:41
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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

Türk tiyatro dünyasının usta oyuncusu Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başarılarla dolu yaşamı akciğer rahatsızlığı nedeni ile son bulan 91 yaşındaki Yıldız Kenter sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

KENTER TİYATROSUNA GETİRİLDİ

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Kenter'in cenazesi düzenlenecek ilk tören için Kenter tiyatrosuna getirildi.

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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

Törene katılan sanatçılar hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'i anlattı.

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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

"HER ZAMAN ÇOK HAYRANLIKLA İZLEDİĞİM BİR SANATÇIYDI"

Törene katılan oyuncu Nevra Serezli, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'i anlattı. Serezli, şunları söyledi: "Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani onlar hiçbir zaman gitmezmiş gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik."

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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

"BENİM İÇİN ÇOK YÜCEYDİ"

Oyuncu Melek Baykal, "Sanata, sanatına ve hayata çok değer verdiğini biliyorum. Benim için çok yüceydi. Yıldız Kenter bir cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.