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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı. Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi olan Timur Selçuk'un cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 07.11.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 15:50
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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat eden besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu Cami'ndeki cenaze namazına, sanatçının eşi Handan Selçuk, kızı Mercan Selçuk ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı ve müzisyen dostları katıldı.

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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an onu kısa cümlelerle anlatmak yetmez. Hepimize emanet, onun yolunun yolcusu olacağız. Bir şey bitmedi yani biz devam ettiriyoruz evelallah." dedi.

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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Selçuk, babasıyla son 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını, güzel bir akşam geçirdiklerini ve sabah onu kaybettiklerini söyledi.

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Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Müjdat Gezen, Timur Selçuk ile 1960 yılından bu yana tanıştıklarını belirterek, "Annesi Şehime Abla, Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynadığımız sanatçıydı. Babası Münir Amca, radyodan babamın arkadaşıydı. Benim yaptığım filme müzik yapmıştı, görüşürdük, konuşurduk." diye konuştu.