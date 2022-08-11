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Haberler Galeri Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, Bodrum'da yakınlarıyla doğum gününü kutladı. 63 yaşına giren Muazzez Ersoy arkadaşları ile gittiği eğlence mekanında keyifli vakit geçirdi. Pastasını uzun uzun dua ettikten sonra kesen Muazzez Ersoy'un kolundaki 180 bin euroluk (3 milyon 318 bin 377 TL) pırlantalarla donatılmış saati kimin hediye verdiği ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:25
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Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

Usta sanatçı Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi.

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Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

Ailesi ve dostlarıyla ile Bodrum'da deniz kenarında akşam yemeğinde bir araya gelen Nostalji Kraliçesi'nin pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi gözden kaçmadı.

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Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

KİMSEYİ KIRMADI

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

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Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

TAMAMI PIRLANTALARLA KAPLI

Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saat dikkat çekerken, ısrarlara rağmen kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

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Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

3 MİLYONLUK HEDİYE

180 bin euroluk özel yapım saatin fiyatı hemen hemen 3 milyon 318 bin 377 TL'ye karşılık geliyor.