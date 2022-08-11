Usta sanatçı Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde gelen hediyenin değeri dudak uçuklattı! 3 milyonluk…

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, Bodrum'da yakınlarıyla doğum gününü kutladı. 63 yaşına giren Muazzez Ersoy arkadaşları ile gittiği eğlence mekanında keyifli vakit geçirdi. Pastasını uzun uzun dua ettikten sonra kesen Muazzez Ersoy'un kolundaki 180 bin euroluk (3 milyon 318 bin 377 TL) pırlantalarla donatılmış saati kimin hediye verdiği ise merak konusu oldu.