Usta oyuncu Sinan Bengier acil ameliyata alındı: "6. günü göremeyebilirsin"

Şiddetli sol kasık ağrısı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 77 yaşındaki Bengier, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Bengier, burada yapılan tetkikler sonucunda karın aort damarında yırtılma şüphesiyle aynı hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne sevk edildi.

Yapılan detaylı incelemede Bengier'in karın aort damarının yırtıldığı ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu belirlendi. Bu birikimin, ölümcül olabilecek kanamayı geçici olarak sınırladığı anlaşılınca hasta için acil ameliyat kararı alındı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bengier'in sol kasıkta şiddetli ağrı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini, yapılan tetkiklerde karın aort damarında yırtılma ve aktif kanama olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi.

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı.

Dış merkezde yapılan kontrollerde fıtık düşünüldüğünü ve ameliyat planlandığının kendilerine iletildiğini aktaran Ak, "Bizim değerlendirmemizde, karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık." dedi.

Ameliyatta iki farklı yaklaşım bulunduğunu dile getiren Ak, "Endovasküler ve açık cerrahi yöntemler mevcut. Aort rüptürlerinde öncelikli tercihimiz genellikle endovasküler yöntemlerdir. Ancak hastanın damar yapısı kapalı yönteme uygun olmadığından açık cerrahi tercih edildi ve yaklaşık 6 saat süren operasyonla anevrizma başarıyla onarıldı." diye konuştu.

Yaklaşık 1 haftalık hastane yatış sürecinin ardından Bengier'in taburcu edildiğini belirten Ak, kontrollerinde de hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.