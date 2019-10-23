BİZE ULAŞIN
Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti
Yaşadığı yürüme güçlüğü nedeniyle bir ay boyunca hastanede tedavi gören usta oyuncu Fatma Girik geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Diş tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelen Fatma Girik Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle yürüteçle yürüyen Girik ayaküstü sohbet etti. Beğendiği oyuncular hakkında konuşan usta oyuncu veliahtı olarak gördüğü oyuncuyu açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:52
- 1
- 107
- 2
- 107
- 3
- 107
- 4
- 107
- 5
- 107