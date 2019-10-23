Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Tuba Büyüküstün bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şu sıralar ikizleri Maya ve Toprak ile zaman geçiren güzel oyuncu sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Özel hayatı sık sık merak konusu olan Büyüküstün Fatma Girik'in veliaht açıklamasının ardından yeniden gündem oldu. Tuba Büyüküstün hakkında en çok merak edilen konu ise 'Tuba Büyüküstün nereli?' oldu. İşte Tuba Büyüküstün ve birçok ünlü ismin memleketleri.

