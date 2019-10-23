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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Yaşadığı yürüme güçlüğü nedeniyle bir ay boyunca hastanede tedavi gören usta oyuncu Fatma Girik geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Diş tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelen Fatma Girik Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle yürüteçle yürüyen Girik ayaküstü sohbet etti. Beğendiği oyuncular hakkında konuşan usta oyuncu veliahtı olarak gördüğü oyuncuyu açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:52
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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Diş tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelen Fatma Girik Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle yürüteç ile yürüyen 76 yaşındaki oyuncu, "Buraya 10 yıldır gelmiyordum, çok değişmiş" dedi.

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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Beğendiği oyuncular sorulunca da "Herkes bir veliaht gösteriyor, benim adayım da Tuba Büyüküstün" yanıtını verdi.

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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Tuba Büyüküstün bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şu sıralar ikizleri Maya ve Toprak ile zaman geçiren güzel oyuncu sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Özel hayatı sık sık merak konusu olan Büyüküstün Fatma Girik'in veliaht açıklamasının ardından yeniden gündem oldu. Tuba Büyüküstün hakkında en çok merak edilen konu ise 'Tuba Büyüküstün nereli?' oldu. İşte Tuba Büyüküstün ve birçok ünlü ismin memleketleri.

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Usta oyuncu Fatma Girik veliahtını seçti

Ulaş Tuna Astepe - İzmit