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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Son dönemin en sevilen isimlerinden olan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında büyük temizlik yaptı. Depremden sonra yeni kararlar alan Kaygılaroğlu 400 kişiye yakın ismi takipten çıkardı. Kaygılaroğlu'nun sildiği kişiler arasında Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Demet Özdemir gibi isimler de yer aldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:04
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Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Ekranların en sevilen isimlerinden olan Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası UCİM elçisi olarak uzun süre bölgede kalarak çocuklarla zaman geçirmişti.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir temizlik yaptı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Depremden sonra yeni kararlar alan Kaygılaroğlu, sosyal medyada detoksa gitti ve birçok ismi takip etmeyi bıraktı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

YÜZLERCE İNSANI SİLDİ

Kaygılaroğlu, sosyal medyada detoksa gitti ve yaklaşık 300-400 kişiyi takipten çıkardı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Uraz Kaygılaroğlu'nun takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimler bulunuyor.