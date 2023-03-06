Uraz Kaygılaroğlu’ndan büyük temizlik! 400 kişiyi tek kalemde sildi

Son dönemin en sevilen isimlerinden olan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında büyük temizlik yaptı. Depremden sonra yeni kararlar alan Kaygılaroğlu 400 kişiye yakın ismi takipten çıkardı. Kaygılaroğlu'nun sildiği kişiler arasında Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Demet Özdemir gibi isimler de yer aldı.