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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Üç Kuruş dizisinde başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine oturdu. Cavadzade'nin evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'la ilişkisini sonlandırmasının ardından gündeme gelen iddialar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kaygılaroğlu ve Cavadzade'den peş peşe aşk açıklaması açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 13:13
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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Yaklaşık 2 yıldır birliktelik yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'la geçtiğimiz ay yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, yeni aşk iddiasıyla magazin gündemine oturdu.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Güzel oyuncunun gönlünü 'Üç Kuruş' dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdığı ileri sürüldü.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Dizide rol gereği sevgili olan Cavadzade ve Kaygılaroğlu'nun, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Haklarında çıkan haberlerin ardından ikiliden açıklama gecikmedi. Uraz Kaygılaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır, ilgilisinin bilgisine..." ifadelerini kullanarak, 'aşk' iddialarını yalanladı.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Nesrin Cavadzade de meslektaşının mesajını, Instagram hesabından yayınladı.