Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade’den peş peşe aşk açıklaması: “İyi ki diyoruz”

Üç Kuruş dizisinde başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine oturdu. Cavadzade'nin evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'la ilişkisini sonlandırmasının ardından gündeme gelen iddialar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kaygılaroğlu ve Cavadzade'den peş peşe aşk açıklaması açıklama geldi.