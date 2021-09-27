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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Melis İşiten'le ayrılığının ardından pek çok kişiyle anılmış, Berrak Tüzünataç'la kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. Bu ilişkisi de kısa sürede biten yakışıklı oyuncu, aradığı aşkı buldu. Bir süredir Ceren Kaçıkoç ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 17:06
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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

İşiten'den Ada isminde bir kızı olan Kaygılaroğlu, biten ilişkisinin ardından Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

Bir süredir sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, sonunda aradığı aşkı buldu. Yakışıklı oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı Ceren Kaçıkoç'ta buldu.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.