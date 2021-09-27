Uraz Kaygılaroğlu ve Ceren Kaçıkoç’tan ilk fotoğraf geldi! Aşkını böyle ilan etti

Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Melis İşiten'le ayrılığının ardından pek çok kişiyle anılmış, Berrak Tüzünataç'la kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. Bu ilişkisi de kısa sürede biten yakışıklı oyuncu, aradığı aşkı buldu. Bir süredir Ceren Kaçıkoç ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.