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Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehri adeta beyaz örtüyle kapladı. Ünlüler de sosyal medya hesaplarından kar keyfi yaptıkları anları paylaştı. Bu isimlerden biri de İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli oldu. Ünlü ismin ikizleri Emir ile Ayel ile paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Yasemin Şefkatli başta olmak üzere ünlülerden kar paylaşımları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:35
Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Kara hasret kalan İstanbullular lapa lapa yağan karın keyfini çıkarıyor... İdo Tatlıses'in eşi fenomen Yasemin Şefkatli, sevimli ikizleri Ayel ve Emir'le birlikte kar yağışının mutluluğunu yaşayan isimlerden biri oldu.

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Evinin bahçesinde çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şefkatli, karın keyfini çocuklarıyla çıkardı.

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Karla ilk kez tanışan Emir ile Ayel'in sevimliliği ise parmak ısırttı.

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin kar paylaşımları...

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Yasemin Şefkatli ve ikizleri

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Özge Törer

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Fahriye Evcen

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Sıla Türkoğlu ile sevgilisi

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Gupse Özay ile kızı

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Cansu Dere

Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı

Demet Özdemir