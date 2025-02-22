22 Şubat 2025, Cumartesi
Ünlülerin kar paylaşımları: Yasemin Şefkatli ikizleriyle karın keyfini böyle çıkardı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehri adeta beyaz örtüyle kapladı. Ünlüler de sosyal medya hesaplarından kar keyfi yaptıkları anları paylaştı. Bu isimlerden biri de İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli oldu. Ünlü ismin ikizleri Emir ile Ayel ile paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Yasemin Şefkatli başta olmak üzere ünlülerden kar paylaşımları...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:35