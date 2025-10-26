26 Ekim 2025, Pazar

Ünlüler neden uyuşturucuya yöneliyor? Uzman isim yorumladı: Yakın çevre etkisi...

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu kardeşler, Birce Akalay ve Kubilay Aka gibi birçok ismin kanında ve saçında madde tespiti yapılmıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda ünlülerin neden uyuşturucuya yöneldiği sorusuna yanıt aradı.

İşte Yüksel Aytuğ'un "Ünlüler, uyuşturucuya neden yöneliyor?" başlıklı o yazısı
Neredeyse her yıl rutin olarak gerçekleşen bir prosedür, geçtiğimiz günlerde de tekrarlandı. Magazin dünyasının ünlüleri, uyuşturucu madde kullandıkları, kullanmaya teşvik ettikleri ya da sağladıkları suçlamasıyla adli kontrol altına alındı. Verdikleri örneklerin incelenmesi sonucu 8'inin vücudunda uyuşturucu tespit edildi.

Ben de kafamda biriken soruları, ömrü bu tür olayları araştırmakla geçen, şimdilerde gençleri ve aileleri uyuşturucu maddelere karşı bilinçlendirmeye adayan Adli Bilişim Uzmanı değerli dostum İsa Altun'a sordum.

Not: İsa Altun (Fotoğraftaki)

- Meslek hayatınız süresince ünlüler hakkında yapılan soruşturmalarda hangi özellikler dikkatinizi çekti?
"Narkotik şubede görev yaparken ifadesini aldığım bazı ünlülerde gözlemlediğim kadarı ile uyuşturucu madde kullanımında en önemli faktör genelde yakın çevre ilişkileridir. Ünlü kişilerin etrafında bulunan insanların duygu durumları, alışkanlıkları önemli bir belirleyicidir. Ünlülerin yetiştiği kültür, zaman geçirdiği arkadaşları, maddeyle tanışmada en önemli unsurdur."

- Örnekleri pozitif çıkan bazı ünlüler bu durumun yeşil reçete ile aldıkları tedavi amaçlı antidepresan ilaçlardan kaynaklandığını iddia ettiler. Bu mümkün mü?
"Uyuşturucu madde testlerinden önce şahıslar numune alınmadan reçeteli ya da reçetesiz alınan ilaçları ve diğer maddeleri yetkililere mutlaka söylemelidir. Testlerde yanlış çıkma oranı yüzde 5 ile 10 arasında görülmektedir.
Antidepresan ilaçlar ile diğer alınan maddeler, ancak herhangi bir pozitif ilaç testi belirli bir bileşiği tespit edip tanımlayan ve seviyelerini gösteren GC-MS gibi ikincil bir testle her zaman doğrulanmalıdır."

- Paraya, şöhrete sahip ünlüler sizce neden uyuşturucu kullanmaya ihtiyaç duyuyor?
"Popüler kültür bütün yıkıcılığı ile toplumu tehdit ediyor. Sanatçıların kanında madde bulunması gençlere ve çocuklara iyi bir örnek midir? Asla. Milyonlarca takipçileri olan sanatçıların örnek olmaları lazım. Sanatçıların ruhsal sorunları olabilir. Ama bunun çözümü maddelere yönelmek değil, profesyonel desteği almaktır."

