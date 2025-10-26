26 Ekim 2025, Pazar
Ünlüler neden uyuşturucuya yöneliyor? Uzman isim yorumladı: Yakın çevre etkisi...
Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu kardeşler, Birce Akalay ve Kubilay Aka gibi birçok ismin kanında ve saçında madde tespiti yapılmıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda ünlülerin neden uyuşturucuya yöneldiği sorusuna yanıt aradı.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:16