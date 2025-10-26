Ünlüler neden uyuşturucuya yöneliyor? Uzman isim yorumladı: Yakın çevre etkisi...

- Örnekleri pozitif çıkan bazı ünlüler bu durumun yeşil reçete ile aldıkları tedavi amaçlı antidepresan ilaçlardan kaynaklandığını iddia ettiler. Bu mümkün mü?

"Uyuşturucu madde testlerinden önce şahıslar numune alınmadan reçeteli ya da reçetesiz alınan ilaçları ve diğer maddeleri yetkililere mutlaka söylemelidir. Testlerde yanlış çıkma oranı yüzde 5 ile 10 arasında görülmektedir.

Antidepresan ilaçlar ile diğer alınan maddeler, ancak herhangi bir pozitif ilaç testi belirli bir bileşiği tespit edip tanımlayan ve seviyelerini gösteren GC-MS gibi ikincil bir testle her zaman doğrulanmalıdır."